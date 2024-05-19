“وزارة التربية” تُعلن رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في جميع محافظات دولة العراق 2024.. شوف اسمك الان

بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي الأول التي تختم اليوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، تتجه الأنظار مباشرة إلى امتحانات الثالث متوسط دور أول في جميع محافظات العراق، حتى أن وزارة التربية العراقية تجهزت بشكل كامل، لاستقبال كافة الطلبة والطالبات في هذه المرحلة لتأدية الامتحانات، مع رفع كافة المشكلات والعقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

موعد بدء امتحانات الثالث المتوسط

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الثالث متوسط تبدأ يوم 21 يونيو 2024 في جميع محافظات دولة العراق، على أن يتم عقد الامتحانات في مختلف المراكز المؤهلة لذلك على مستوى الدولة، مع وجود لجنة متخصصة في رصد أي مشاكل تواجه الطلاب أثناء فترة الامتحانات، ليتم الانتهاء من كل المواد في هدوء تام دون أدنى مشاكل قد تواجه الطلاب.

استعلام نتائج الثالث متوسط دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أنه يمكن الإطلاع على نتائج الثالث متوسط الدور أول، فور الانتهاء من جميع الإجراءات السابقة، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-