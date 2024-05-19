نتيجتك اعرفها.. لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

اليوم الأحد الموافق 19 مايو هو أخر أيام امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول في جميع محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه أن وزارة التربية العراقية، تبدأ بعدها مباشرة بالبدء في عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، بالإضافة إلى رفع النتائج بعد اعتمادها مباشرة من قبل وزير التربية، على أن يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية استخراج النتائج بكل سهولة.

استخراج نتيجة السادس الابتدائي 2024 دور أول

وتقوم وزارة التربية العراقية، بفحص ومراجعة جميع أوراق الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب والطالبات في محافظات العراق، على أن يتم رصد الدرجات بعد الانتهاء من هذه المرحلة على الفور، إضافة إلى إمكانية القيام بتنزيل الكشوفات الخاصة بالنتيجة فور الانتهاء من كل هذه العمليات بشكل مباشر، لكي يتم التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة وفقًا للدرجات المتحصل عليها.

استعلام نتائج السادس الابتدائي دور أول

وتتمثل أهم خطوات القيام بإستخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، كما جاء على النحو الأتي:-