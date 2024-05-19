العودة إلى المدرسة مع سبونج بوب| تنزيل تردد قناة سبونج بيبي 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة

زادت معدلات البحث بشكل كبير في الأونة الأخيرة، عن التردد الجديد لقناة سبونج بيبي الجديد، التي عملت على قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف دول العالم العربي، وأصبحت القناة من أكثر القنوات الفضائية الرائدة في عالم الأطفال، من خلال نقلها للعديد من الأفلام الكرتونية والمسلسلات، وكذلك الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، ولذلك فإنه يمكنك استقبال القناة على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة سبونج بوب الجديد

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة سبونج بوب أطفال الجديد، على الأقمار الصناعية، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة سبونج بوب هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة سبونج بوب يكون 11355.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ 5\6.

تردد قناة سبونج بوب أطفال 2024 العرب سات

ويمكنك مشاهدة كل ما تقدمه قناة سبونج بوب أطفال على العرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي قناة سبونج بوب أطفال الجديد يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد لقناة سبونج بوب يكون 12169.

إضافة إلى أم استقطاب قناة سبونج بوب يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة فهو 27500.

خطوات ضبط قناة سبونج بوب الجديد

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة سبونج بوب الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، التي من بينها الأتي:-