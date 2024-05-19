هتسجل هتاخد 1000 جنيه.. منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2024 وزارة القوى العاملة تحسم الجدل

منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2024 هي الشغل الشاغل لدى الملايين من المواطنين بجمهورية مصر العربية رجال ونساء، حيث تعد تلك المنحة أمر هام يود الكثير التعرف على حقيقة صرفها مرة أخرى بعد توقف دام لفترة طويلة جداً، تعتبر منتجة العمالة هي منحة استثنائية وليس منحة دائمة تصرف بشكل شهر، وكان الهدف من انطلاقها في عام 2020 تخفيف العبء والمعاناة عن الكثير من المواطنين بعد أن تدهورت معيشتهم بسبب جائحة كورونا،

، ومنذ فترة ونلاحظ أن البحث عن منحة العمالة الغير منتظمة عاد البحث عنها بشكل كبير، واليوم نستعرض لكم عبر التقرير التالي من المقال حقيقة التسجيل مجدداً في منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2024.

منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2024

كانت منحة العمالة تشكل أهمية كبيرة لأنها تساعد الملايين من المواطنين في التغلب على ظروف المعيشة، وجاء قرار صرف المنحة من مجلس الوزراء بتكليف رسمي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبل أن يتم صرف أخر دفعة من الثلاثة دفعات، أعلن السيد الرئيس عن مدة فترة صرف المنحة لتصبح 6 دفعات لمدة 6 أشهر بدلاً من ثلاثة دفعات، ليصل إجمالي الدفعات 6 نحو 3000 جنيه بقيمة 500 جنيه شهرياً، واليوم نوضح لكم ما صحة الأخبار المتداولة عن إعادة صرف منحة جديدة بقيمة 1000 جنيه، وأن وزارة العمل قامت بنفي هذه الأخبار أكثر من مرة ومازالت تنفي وتؤكد لا يوجد أي منحة جديدة والأخبار المنتشرة على الصفحات والمواقع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

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