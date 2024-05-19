لِينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالرقم الامتحاني في عموم محافظات العراق

يعد موقع نتائجنا هو من ضمن المواقع المطروحة من قبل وزارة التعليم العراقية، والتي تحرص على طرح نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا، والذي يوفر لهم وقت وجهد كبير بدلا من التوجه إلى المدرسة حتى يتم الاستعلام عن النتيجة، وحتى يتم معرفة النتيجة من خلال الموقع، يلزم تنفيذ بعض الخطوات الإلكترونية التي حرصت الوزارة أيضا على توضيحها للطلاب.

لِينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

يمكن القيام بالاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا، وسيتم ذلك بشكل بسيط وسهل من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

أولا يلزم التوجه إلى متصفح الإنترنت حتى يتم الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم يتم البحث عن الصفحة الخاصة بالاستعلام عن النتائج.

بعد ذلك يلزم من الطالب تحديد الصف الدراسي الذي ينتمي إليه وهو الصف الثالث المتوسط.

ثم يتطلب إدخال بعض البيانات الضرورية وهي عبارة عن رقم الجلوس واسم الطالب.

بعد ذلك يتم تحديد الدور الاول.

ثم يتم الضغط على ايقونة استعلام، وفي حال ظهور النتائج سيتم عرض النتيجة للطالب.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقيه أنه سيتم طرح النتيجة للطلاب فور الانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة الأوراق، وقد تم التأكيد انه قد تم تنفيذ تلك العملية بعناية ودقة شديدة، حتى تضمن الوزارة حصول الطالب على النتيجة دون وجود أي خطأ أو مشاكل في درجات المواد وهذا أكثر ما يواجهه الطلاب، وحتى يتم تجنب ذلك قد تم الاستعانة بعدد كبير من المعلمين ذوي الخبرات الكبيرة للقيام بعملية التصحيح والمراجعة، وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من الاختبارات، وانتهاء عملية التصحيح سيتم تحديد مهلة بسيطة، وبعدها سيتم طرح النتيجة للطلاب.