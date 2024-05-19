طريقة تنزيل وتفعيل شهادة ماين كرافت التعليمية Minecraft: Education Edition بشكل مجاني

يلزم على جميع الطلاب داخل المملكة السعودية البدء في تنزيل ماين كرافت التعليمية، والتي قد تم فرضها بواسطة وزارة التعليم، والتي تعلم جيدا مدى أهمية توفر تلك اللعبة إلى الطلاب، حيث تعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم الفردية والجماعية، كما أن اللعبة تشارك في تعزيز الإبداع لدى الجميع، وذلك من خلال بناء منشآت وهياكل متميزة، لذا حتى يتم البدء في تنزيل اللعبة يلزم معرفة الخطوات التي تساعد في ذلك، ونوضحها لكم خلال السطور القادمة.

طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية

تم توضيح الخطوات الرسمية التي تساعد في تنزيل ماين كرافت التعليمية على اجهزة وهواتف الطلاب، وتلك الخطوات تم توضيحها بواسطة الوزارة خلال الصفحة الرسمية لها، لذا جاءت خطوات التحميل عبارة عن الآتي:

في البداية يتم زيارة بوابة ماين كرافت التعليمية، وذلك حتى يتم الضغط على الرابط الخاص بتحميل اللعبة.

بعد ذلك تظهر لك صفحة جديدة تحتوي بداخلها على أيقونة تحميل، يجب الضغط عليها حتى تبدأ عملية التثبيت.

فورا أن تكتمل تلك العملية، عليك بالضغط على أيقونة تشغيل.

بعد ذلك تظهر لك صفحة جديدة بها الكثير من الشروط والأحكام، يجب الضغط على أيقونة الموافقة.

ثم قم بتحديد المكان المناسب لتثبيت اللعبة على الجهاز.

ثم ابدأ في إدخال البيانات الشخصية لك حتى تتمكن من إنشاء حساب.

خطوات الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية

بعد أن يتمكن اللاعب من استقبال اللعبة ويتمكن من تنفيذ المهام المفروضة عليه بداخلها، عليه معرفة الخطوات التي تساعده في استخراج الشهادة التعليمية، حيث يتمكن من استخراجها من خلال اتباع الخطوات الآتية: