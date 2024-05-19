“لينك نتائج الشَهادة الابتدائية”.. نتيجة 4و5و6 ابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن قرب ظهور نتيجة 4و5و6 ابتدائي 2024 وقد تم التأكيد من قبل الوزارة أن رابط الحصول على النتائج سيتم تفعيله فور الانتهاء من عملية رصد درجات الطلاب ومن المتوقع أن النتيجة ستكون متاحة للجميع خلال الأسبوع المقبل لذا في تلك الفترة يلزم معرفة الخطوات المتبعة لاستخراج النتيجة والتي سنوضحها في السطور القادمة.

نتيجة 4و5و6 ابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تم تحديث بعض الطرق التي من خلالها سيتم الحصول على نتيجة 4و5و6 ابتدائي 2024، وتلك الطرق تم الإعلان عنها بواسطة وزارة التربية والتعليم، حيث جاءت بعدما طالب عدد كبير من أولياء الأمور بضرورة معرفة الخطوات التي تساعدهم على الاستعلام عن النتيجة، لذا من أبرز تلك الطرق هي عبارة عن الآتي:

أولا من ضمن الطرق الشهيرة للحصول على النتيجة هي التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية التابعة إلى التعليم الأساسي.

يمكن الاستعلام على النتيجة من خلال التواصل مع رقم الهاتف الأرضي وهو 09000100.

يمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة المدرسة التي ينتمي لها الطالب.

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الهاتف المحمول وهو 5757.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي

يمكن القيام بالاستعلام عن نتائج صفوف النقل من خلال موقع النتيجة المعلن بواسطة وزارة التربية والتعليم، والتي تعد عبارة عن الآتي: