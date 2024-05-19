“الطبيعة بين أيديك” نزل تردد ناشيونال جيوغرافيك National Geographic “عالم من المغامرات”

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“الطبيعة بين أيديك” نزل تردد ناشيونال جيوغرافيك National Geographic “عالم من المغامرات”
تردد ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم البرامج الوثائقية التي تعتمد على حياة الحيوانات وأيضاً الطبيعة، ولهذا ازدادت عمليات البحث عن تردد ناشيونال جيوغرافيك من أجل الاستمتاع بمشاهدة ممتعة ومحتوى هادف لأفضل قناة معرفية، ولمعرفة المزيد يمكنكم متابعة المقال التالي.

تردد ناشيونال جيوغرافيك

لكل عشاق عالم الحيوانات والنباتات اليكم تردد ناشيونال جيوغرافيك التي تقدم الكثير من الثقافة حول عالم الحيوان والنبات، ولهذا يمكنكم الحصول على التردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات 

يمكنكم الحصول على قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات من خلال استخدام التردد التالي:

تردد القناة11411
معدل الترميز30000
معامل الاستقطابأفقي
معدل تصويب الخطأ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر العرب سات 

كما يمكنكم الحصول على القناة من خلال اتباع هذه البيانات:

تردد القناة11526
معدل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معدل تصويب الخطأ⅚.

كيفية تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك 

ولهذا يمكنكم تثبيت القناة عبر قنوات التلفاز من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة، من أجل الاستفادة من المعلومات المفيدة التي يتم تقديمها عبر القناة، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

  • التوجه إلى الإعدادات من خلال استخدام ريموت كنترول الخاص بالجهاز.
  • انقر على أيقونة بحث ومن ثم اختر بحث يدوي.
  • إدخال جميع البيانات المطلوبة من تردد القناة ومعامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وغيرها من المعلومات المطلوبة.
  • انقر على أيقونة بحث.
  • بعد الانتهاء من عملية البحث انقر على أيقونة حفظ.
  • يمكنكم تحديد القناة من خلال استخدام رقم لسهولة الوصول إليها.

البرامج المقدمة على قناة ناشيونال جيوغرافيك 

قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الهامة التي تحظى على شعبية كبيرة من محبي عالم الحيوان والنبات على مستوى العالم، حيث تتميز بوضوح الصور ونقائها والصوت الواضح، ومن بين البرامج المقدمة والتي تقوم بتقديم العديد من المعلومات الهامة، ومن بين هذه البرامج الآتي:

  • معا لحياة أفضل.
  • المنقبون عن الذهب.
  • العد التنازلي النهائي للحيوان.
  • كسر القضبان.
  • سوبر كارز.
  • تحقيقات الكوارث الجوية.
  • أساليب البقاء.
  • الديناصورات وحوش رائعة.
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samar adel

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