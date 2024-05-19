بطريقة مضمونة ومجاناً 100 % كيفية شحن شدات ببجي بشكل مجاني؟ بدون حظر حسابك ب id

يتساءل الكثير عن كيفية شحن شدات ببجي بشكل مجاني؟ حيث أن تلك الشدات هي عبارة عن العملة الموجودة في اللعبة، والتي يحتاج لاعبين لعبة ببجي إلى أن يقوموا بشحنها بمقابل مادي حتى تضاف إلى حسابهم، ومن ثم يقوموا عن طريقها بشراء جميع الأسلحة التي يريدون استخدامها في القتال والملابس التي يرتدونها والمعدات والسيارات والطائرات.

كيفية شحن شدات ببجي بشكل مجاني؟

وللذين يريدون معرفة كيفية شحن شدات ببجي بشكل مجاني؟ فقط يمكنهم القيام بالخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع ميداس باي.

ثم من القائمة الرئيسية يتم اختيار خانة شحن شدات ببجي مجاناً.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم على اللعبة ورقم التعريف وكلمة المرور.

من يتم فتح الإعلان الموجود وهو الذي يمكن من الحصول على الشدات بشكل مجاني.

بعد أن يتم مشاهدة الإعلان على الفور سوف يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص باللاعب تفيد بنجاح إضافة الشدات إلى حسابه.

وبذلك أصبح يمكن استخدام الشدات في اللعبة.

مزايا الحصول على شدات ببجي

تعطي الشدات إلى الفرد أثناء استخدام اللعبة العديد من المزايا التي لم تعد موجودة من قبل ذلك، ويعد منها ما يلي: