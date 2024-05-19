مواصفات سيارة بي إم دبليو M4 2025″ قوة تصل إلى 523 حصانًا وترقيات تقنية وتصميمية

تأتي مواصفات بي ام دبليو M4 2025، لتحقق حلم العديد من الأشخاص محبي قيادة السيارات الرياضية، حيث أنها تعمل على توفير تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب والتكنولوجيا المتطورة، وذلك بدءًا من تصميمها الديناميكي الرائع وصولاً إلى محركاتها القوية،ح حيث تتميز سيارة M4 بي ام دبليو M4 2025 في كل جزء من تفاصيلها، لذا دعونا نتعرف على مواصفات بي ام دبليو M4 2025 وسعرها في المملكة السعودية.

مواصفات بي ام دبليو M4 2025

سوف نوضح من خلال هذه الفقرة أبرز مواصفات بي ام دبليو M4 2025، حيث أنها من فئة السيارات الرياضية، بالإضافة إلى أن بلد المنشأ ألمانيا، كما أنها تأتي بتصميم عصري وأداء قوي، وتتمثل أبرز مزايا هذه السيارة فيما يلي:

محرك 6 أسطوانات مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر، يولد قوة تتراوح بين 473 و 523 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 649 نيوتن متر.

نظام دفع خلفي أو رباعي، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية للإصدار القياسي، و 3.4 ثانية للإصدار كومبتيشن.

سرعة قصوى تصل إلى حوالي 290 كم/س مع حزمة M Driver الاختيارية.

مصابيح أمامية وخلفية LED مع تقنية الليزر.

كما تتضمن شاشة معلومات وترفيه مقاس نحو 14.9 بوصة مع نظام التشغيل iDrive 8.5.

مزودة بعجلة قيادة ذات قاعدة مسطحة وشريط أحمر في المنتصف.

إضاءة محيطة جديدة مدمجة في فتحات المكيف.

يترواح سعر بي ام دبليو M4 2025 في المملكة العربية السعودية السعودية بين بداية مبلغ قدره حوالي 493,000 إلى مبلغ قدره نحو 523,000 ريال سعودي، حيث يختلف سعر السيارة باختلاف الطراز، كما تأتي كافة الأسعار شاملة للضريبة المضافة.