سيارة الطرق الصعبة.. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024

سيارة تويوتا برادو 2024 هي سيارة الدفع الرباعي التي تجمع بين الفخامة والمتانة والتكنولوجيا، تأتي السيارة بتصميم كلاسيكي وأنيق يناسب جميع الأذواق والمناسبات، كما أنها تتمتع بمحرك قوي وكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مع الكثير من الخيارات المختلفة تناسب احتياجات المستخدمين، مما يجعلها الاختيار المثالي لمن يبحث عن سيارة متعددة الاستخدامات، لذا سنوافيكم من خلال مقالنا اليوم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024
مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024
في إطار حديثنا عن سعر سيارة تويوتا برادو 2024، سوف نستكمل حديثنا عن مواصفات سيارة تويوتا برادو 2024، حيث أن هذه السيارة تجمع بين القوة والأداء العالي مع الاعتمادية الفائقة، بالإضافة إلى تصميمها الأنيق، وتتمثل أبرز مواصفاتها في الآتي:
- محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر توربو هايبرد بقوة 326 حصان و640 نيوتن.متر من العزم.
- ناقل حركة اتوماتيك بثمانية سرعات.
- لدى السيارة نظام دفع رباعي كامل بالإضافة إلى علبة نقل قابلة للتحديد من سرعتين، كذلك ترس تفاضلي أوتوماتيكي محدود الانزلاق وقفل تفاضلي خلفي.
- من أجل التحكم في دوران العجلة، صممت السيارة بنظام Multi-Terrain Select على مجموعة من التضاريس المختلفة.
- نظام CRAWL للمساعدة على صعود المنحدرات.
- بالإضافة إلى شاشة Multi-Terrain Monitor مقاس 12.3 بوصة لمشاهدة العوائق المحتملة.
- من مواصفاتها المميزة أيضًا أنها مزودة بنظام تعليق أمامي عظم الترقوة المزدوج المطور حديثًا، بالإضافة إلى ممتص صدمات مزدوج الأنابيب.
- تعليق خلفي متعدد الوصلات مع نوابض لولبية.
- أقراص مكابح مقاس 17 بوصة في الأمام والخلف.
- بالإضافة إلى سعة خزان الوقود بلغ نحو 87 لتر.
- كذلك كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 10.6 كم/لتر.