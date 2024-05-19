شحنات بالمجاني PUBG MOBILE مع ملايين الأكواد … خطوات شحن شدات ببجي 2024 استبدلها الآن

إليك بكل سهولة كيفية شحن شدات ببجي واحصل على أكثر من 25 كود مجاني في لعبة ببجي موبايل PUBG UC 2024 وتعرف على كيفية شحن الشدات أو العملات الافتراضية بسهولة، حيث يعرض لك موقع البديل مجموعة من الأكواد الفعالة والنشطة لعام 2024 لتستفيد منها في تحسين تجربتك في اللعبة.

أكواد مجانية للعبة ببجي موبايل

من خلال الأكواد التالية، يمكنك الحصول على موارد إضافية في اللعبة، جرب حظك مع الأكواد التالية:

BAPPZBZXF5

BAPPZBZXF8

BBKRZBZBF9

BBKTZEZET8

BBKVZBZ6FW

BBVNZBZ4M9

BBVNZBZ8M10

BCAHZBIZ88B

BIFPZBZKBE

BMTGZBZBKQ

DKJU5LMBPY

DKJU8LMBPY

DOCHEID

EKJONARKJO

GOODMORNING

LEVKIN1QPCZ

MEZARCIEID

NEHZBZ9VX

S78FTU2XJ

UCBYSD1900

UCBYSD3850

UCBYSD800

UCBYSD8100

طريقة شحن شدات ببجي

لشحن شدات ببجي، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي.

سجل الدخول إلى حسابك.

انقر على خيار شحن شدات ببجي.

أدخل بيانات الحساب وID الخاص بك.

حدد عدد الشدات التي ترغب في شحنها ثم انقر على أيقونة الدفع.

أكواد ببجي موبايل الحديثة غير المستعملة

نقدم لكم مجموعة من الأكواد الحديثة غير المستعملة التي ستساعدك على الاستمتاع باللعبة:

578FTU2ZJ

8CUY84RG25OKW

BAPPZBZXF5

BBKRZBZBF9

BBKTZEZET8

BBVNZBZ4M9

BMTGZBZBKQ

DOCHEID

FQIhBz73F

KARZBZYTR

LEVKIN1QPCZ

MEZARCIEID

PGHZDBTFZ95U

S78FTU2XJ

TIFZBJZWMN

TIFZQZANGC

TIFZQZANGS

TQIZBZ7TF

UCBYSD3850

تحميل التحديث الأخير من لعبة ببجي

بعد معرفتك كيفية شحن شدات ببجي وللاستفادة من المزيد من المزايا التي تتيحها اللعبة، قم بتحميل التحديث الأخير للعبة ببجي باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح برنامج تثبيت التطبيقات على هاتفك.

قم اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث.

ادخل إلى صفحة اللعبة من النتائج الظاهرة.

ثم قم بالنقر على خيار تحديث.

باستخدام هذه الأكواد والتعليمات المتاحة، يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب ببجي محسنة وممتعة في ببجي موبايل مع هذه الشدات والتحديث الأخير.