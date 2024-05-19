“هاتف احترافي 100%“ مواصفات هاتف هواوي pura 70 Ultra وسعره|| تليفون جبار من هواوي!!

شركة هواوي تعد حاليا من أشهر شركات الهواتف الذكية في العالم وقد استطاعت أن تكسب ثقة ملايين العملاء بفضل خرصها على اصدار هواتف بكفاءة عالية ومواصفات قياسية قادرة على العمل بنفس الأداء لفترات طويلة، ومن أحدث إصدارات شركة هواوي هاتف pura 70 Ultra الذي رشحه الخبراء للمنافسة بقوة مع هواتف نفس الفئة للشركات الأخرى ومتوقع أن يحقق نسب مبيعات عالية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف هواوي pura 70 Ultra

الراغبين في اقتناء هاتف جيد يجمع بين أناقة التصميم وقوة الأداء لديهم خيار مثالي وهو هاتف pura 70 Ultra من هواوي الذي يتمتع بمميزات رائعة نستعرضها لكم فيما يلي :

هاتف هواوي pura 70 Ultra يمتاز بتصميمه الأنيق والفريد، وخفة الوزن الذي يبلغ 226 جرام.

مقاس شاشة الهاتف 6.2 بوصة وهي من نوع OLED وتمتاز بشدة السطوع الذي يصل درجته الى 2500 شمعة وبمعدل تحديث 120 هرتز.

معالج الهاتف نوعه kirin 9010 بتكنولوجيا 7 نانو هيرتز وهو معالج قوي يضمن أداء سريع وسلس للهاتف.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، الكاميرا الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل والأمامية دقتها 13 ميجا بكسل.

تبلغ مساحة التخزين بالهاتف 512 جيجا بايت، والرامات مساحتها 16 جيجا بايت.

سعة بطارية الهاتف تبلغ 5200 مللي امبير وبذلك يمكنها العمل لفترات طويلة بدون حاجة للشحن، كما تتوافر به خاصية الشحن السريع بقدرة 100 وات.

تتوافر بالهاتف العديد من وسائل الحماية والأمان مثل مستشعر بصمة الأصبع الموجودة بالأسفل، وطبقة حماية للشاشة.

سعر هاتف هواوي pura 70 Ultra

هاتف هواوي pura 70 Ultra متاح بعدة ألوان جذابة هي الاخضر والأسود والبني والأبيض، ويبلغ سعره في متاجر المملكة العربية السعودية 5200 ريال.