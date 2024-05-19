الان رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق 2024 بالرقم الامتحاني

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية، عبر موقع نتائجنا الإلكتروني 2024، حيث ينتظر ،طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق وأولياء أمورهم بشغف ظهور نتائج الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية مواعيد إجراء هذه الاختبارات، مما يُذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت أن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط سيتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني هذا العام وبالتالي، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج بسهولة من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية” نتائجنا ”

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق:

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بوضع بعض الخطوات البسيطة لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط على النحو التالي:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية

البحث عن قسم “نتائج الامتحانات”

إدخال معلومات التعريف الخاصة بالطالب مثل الرقم الامتحاني

الضغط على “استعراض النتيجة” للحصول على نتيجة الطالب

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق:

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في العراق خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال رابط موقع نتائجنا، ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية، من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2024. هذا سيأتي بعد أن تقوم الوزارة بالموافقة على هذه النتائج النهائية، وبمجرد الإعلان الرسمي عن النتائج، سيتم على الفور تحديد مواعيد اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات الذين لم ينجحوا في الامتحانات الأساسية