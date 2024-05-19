موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو من العام 1445

كشفت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي اكس موقع تبادل التغريدات الصغير على منصات التواصل الإجتماعي، عن موعد صرف الدعم السكني 1445 لشهر مايو من العام الجاري عشرين أربعة وعشرين، وذلك بعد أن بحث الكثير عن متى ينزل دعم سكني عن العام الهجري الجاري.

موعد صرف الدعم السكني 1445

وقد ربح برنامج الدعم السكني الذي أطلقتة المملكة العربية السعودية، في تغيير حياة الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية على مدار الأعوام الماضية، من حيث توفير سكان مناسب لهم ولي أسرتهم، لذلك أصبح برنامج سكني من البرامج التي تحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف من خلاله في امتلاك كل مواطن في المملكة العربية السعودية سكن له خلال الفترة القادمة.

متى ينزل الدعم السكني 1445

وقد تصدر موعد صرف دعم سكني لشهر مايو من العام الهجري 1445، محركات البحث الإجتماعي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري، عبر منصة أكس موقع تبادل التغريدات الصغير على منصات التواصل الإجتماعي وفيس بوك موقع تبادل الصور والفيديوهات والمنشورات على منصات التواصل الإجتماعي، ومحرك البحث العالمي جوجل، في انتظار نزول دعم سكني لهذا الشهر، أو موعد قيام وزارة الإسكان بايداع الدعم السكني لشهر مايو.

موعد صرف الدعم السكني لشهر مايو

وأكدت وزارة الإسكان عبر حسابها الشخصي على منصات التواصل الإجتماعي، إن صرف الدعم السكني 1445، سوف يكون يوم الخميس المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك لأنه موعد صرف الدعم السكني الذي يكون يوم 24 من شهر مايو هو يوم الجمعة الذي عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، لذلك تم تبكير صرف الدعم.