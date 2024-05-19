“بنقرة زر من مكانك!” استعلم عن غرامات المرور لسيارتك بالرقم الألماني في العراق 2024 بسهولة بدون تعب!

صرحت مديرية المرور العامة بالعراق عن تقديم خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة للعام الجاري 2024 بالرقم الألماني في العراق حيثُ يُمكن معرفة مالك السيارة وهل يوجد أي غرامات أو مخالفات مرورية وعند ثبوت أي غرامات يُمكن معرفة قيمتها وسدادها من خلال منصة اور الإلكترونية وذلك في أسرع وقت لتجنب دفع أي غرامات تأخير ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الغرامات وكيفية سدادها.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق 2024

يُمكن الاستعلام عن غرامات المرور العامة لعام 2024 باستخدام الرقم الألماني عن طريق منصة اور الإلكترونية ويتم ذلك من خلال عدة خطوات وهي:

التوجه إلى منصة اور الالكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول.

النقر على خانة الاستعلام عن غرامات المرور 2024.

إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على استعلام.

سداد غرامات المرور العامة 2023

تسعى المديرية العامة في العراق لتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين ومن بينها خدمة سداد الغرامات المرورية عن طريق الدفع الإلكتروني، وذلك كما يلي:

الذهاب إلى بوابة اور الإلكترونية.

النقر على تسجيل الدخول.

إدخال بيانات الاستعلام عن المخالفة.

بعد إدخال البيانات وفحصها يتم النقر على استعلام.

يظهر قيمة الغرامات يقوم المتقدم بتحديد بطاقة الدفع من البطاقات المتاحة في الموقع.

إدخال بيانات بطاقة السداد الإلكتروني ثم النقر على دفع.

يحصل الشخص على رسالة نصية عبر الهاتف لتأكيد سداد الغرامة.

قيمة غرامات المرور العامة بالعراق 2024

تختلف قيمة الغرامة وفقًا إلى نوع المخالفة، وذلك كما يلي: