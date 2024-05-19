”الأخضر رفع تاااني” سعر 100 دولار في العراق اليوم في البنوك|| الدولار يضرب من جديد..

سعر 100 دولار في العراق اليوم، سعر صرف الدولار وارتفاعه أو انخفاضه يحدد بشكل كبير مستوى اقتصاد الدولة، فزيادة سعر الدولار تؤدي الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومعاناة المواطن العادي بسبب ذلك والعكس صحيح، وبالتالي لم يعد المستثمرين والتجار فقط هم المهتمين بمعرفة سعر الدولار يوميا، ونظرا لكثرة التساؤلات عن سعر الدولار في العراق والذي يشهد تذبذبا حادا في الفترات الاخيرة، فسنقدم لكم اليوم في هذا المقال سعر المائة دولار مقابل الدينار العراقي.