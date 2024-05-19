”الأخضر رفع تاااني” سعر 100 دولار في العراق اليوم في البنوك|| الدولار يضرب من جديد..

سعر 100 دولار في العراق اليوم، سعر صرف الدولار وارتفاعه أو انخفاضه يحدد بشكل كبير مستوى اقتصاد الدولة، فزيادة سعر الدولار تؤدي الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومعاناة المواطن العادي بسبب ذلك والعكس صحيح، وبالتالي لم يعد المستثمرين والتجار فقط هم المهتمين بمعرفة سعر الدولار يوميا، ونظرا لكثرة التساؤلات عن سعر الدولار في العراق والذي يشهد تذبذبا حادا في الفترات الاخيرة، فسنقدم لكم اليوم في هذا المقال سعر المائة دولار مقابل الدينار العراقي.
سعر 100 دولار في العراق اليوم في البنوك
في الأيام الأخيرة حدثت تغيرات كثيرة في سعر الدولار في العراق ولم يعد مستقرا كالسابق وقد يكون ذلك راجع الى الأحداث السياسية الدائرة في المنطقة والتي تؤثر بشكل مباشر على جميع دول الشرق الأوسط، وقد شهد سعر الدولار ارتفاع بسيط في الساعات الماضية، وقد سجل سعر 100 دولار في العراق اليوم مبلغ 131.329.97 دينار، وسنوضح لكم فيما يلي سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي للفئات المختلفة :
- 1 دولار أمريكي = 1.313.30 دينار عراقي.
- 2 دولار أمريكي = 2.626.60 دينار عراقي.
- 5 دولار أمريكي = 6.566.50 دينار عراقي.
- 10 دولار أمريكي = 13.133.00 دينار عراقي.
- 25 دولار أمريكي = 32.832.49 دينار عراقي.
- 50 دولار أمريكي = 65.664.99 دينار عراقي.
- 100 دولار أمريكي = 131.329.97 دينار عراقي.
- 500 دولار أمريكي = 656.649.86 دينار عراقي.
- 1000 دولار أمريكي = 1.313.299.72 دينار عراقي.
- 5000 دولار أمريكي = 6.566.498.61 دينار عراقي.
- 10000 دولار أمريكي = 13.132.997.22 دينار عراقي.
سعر الدينار العراقي مقابل الدولار
أما سعر الدينار العراقي مقابل الدولار فجاء على النحو التالي :
- 2 دينار عراقي = 0.00 دولار امريكي.
- 5 دينار عراقي = 0.00 دولار امريكي.
- 10 دينار عراقي = 0.01 دولار امريكي.
- 25 دينار عراقي = 0.02 دولار امريكي.
- 50 دينار عراقي = 0.04 دولار امريكي.
- 100 دينار عراقي = 0.08 دولار امريكي.
- 500 دينار عراقي = 0.38 دولار امريكي.
- 1000 دينار عراقي = 0.76 دولار امريكي.
- 5000 دينار عراقي = 3.81 دولار امريكي.
- 10000 دينار عراقي = 7.61 دولار امريكي.