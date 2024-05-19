لو عاوز تعمل بطاقة تموين جديدة ازاي؟؟.. خطوات بسيطة لاستخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة 2024.. المستندات المطلوبة والفئات المستفيدة

أن بطاقة تموين من أهم المستندات التي يمتلكها المواطن المصري، حيث تُتيح له الحصول على السلع الأساسية بأسعار مدعومة من الحكومة المصرية، وذلك ضمن جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، وظهرت بطاقة التموين لأول مرة في مصر عام 1949، وذلك لمواجهة أزمة نقص السلع الغذائية خلال الحرب العالمية الثانية، وتطورت أنظمة بطاقة التموين على مر السنين، لتشمل مجموعة واسعة من السلع الأساسية، مثل: الدقيق، والأرز، والسكر، والزيت، والشاي، واللحوم، والدواجن ونظرًا لأهميتها يبحث الكثير من المستجدين عن طريقة استخراجها.

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة

لاستخراج بطاقة التموين اتبع التعليمات التالية:

قم بالدخول على موقع الدعم المصري.

من القائمة الرئيسية قم باختيار خدمات التموين ومنها اختار الحصول على بطاقة جديدة.

أدخل الاسم الخاص بالشخص المتقدم وكافة المعلومات المطلوبة على الموقع.

إدخال الرقم القومي الخاصة بالشخص والمحافظة.

قم بعد ذلك بالضغط لادخال الكود الخاص بالتحقق.

‏قم بإدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالسكن ومحل الإقامة والمحافظة والإدارة التي تتبع لها بعد ذلك قم بالضغط على التالي.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين

‏لكي يتم استخراج بطاقة التموين عليك تقديم الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

صورة من عقد الزواج للمتزوجين.

صورة من شهادة الميلاد للأبناء.

إيصال سكن حديث خاص بالمرافق سواء فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز.

4 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6 سم.

طلب استخراج بطاقة تموين جديدة مُعتمد من مكتب التموين.

الفئات المستفيدة من بطاقة التموين

تم تحديد مجموعة من الأشخاص للحصول على الدعم التمويني فقط وهم: