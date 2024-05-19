فرحة جديدة وزيادة طيبة تنتظركم! زيادة جديدة لرواتب التقاعد في الجزائر.. تعرف على راتبك الجديد!

ازدادت تساؤلات المواطنين في الجزائر حول تطبيق زيادة جديدة في رواتب التقاعد بالجزائر، والذي قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإعلان عنها في احتفالات اليوم العالمي الخاص بعيد العمال، حيث أوضح ضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على الرواتب لعام 2024 للمتقاعدين، كما أضاف أن هذه الفئة لها فضل كبير على الدولة وقد قدمت خدمات كثيرة للوطن، وسوف نقوم بتوضيح جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع خلال مقالنا.

تطبيق زيادة جديدة في رواتب التقاعد بالجزائر

بعد القيام بتوجيه الحكومة لضرورة النظر في معاشات ومنح المتقاعدين لأجل القضاء على الأزمة الشرائية ورفع مستوى المعيشة للأشخاص المتقاعدين، قد تقرر زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة من 10 وحتى 15% وذلك حسب كل فئة، كما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد أن الزيادة سوف تكون على النحو التالي:

أولًا رواتب المتقاعدين التي تقل عن 20 ألف دينار جزائري، سوف تحصل على زيادة تصل لنحو 100 دينار جزائري.

بينما الرواتب التي تزيد عن 20 ألف دينار، سوف تحصل على زيادة تصل لحوالي 800 دينار جزائري.

كذلك الرواتب التي تتراوح ما بين 50 وحتى 80 ألف دينار، ستحصل على زيادة جديدة بنسبة 3%.

وأخيرًا الرواتب التي تزيد عن 80 ألف دينار، سوف تحصل على زيادة 2%.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد الجديد في الجزائر 2024

يمكن لمن يريد الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر تنفيذ الخطوات التالية: