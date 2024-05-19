فكها يا عم!.. استعلم عن زيادة معاشك 2024 دلوقتي من غير لف برقم البطاقة بس!

أصبح بإمكان المواطنين الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 من خلال رقم البطاقة فقط على الموقع المخصص، وذلك من خلال المنصة الخاصة بالهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، إذ أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية معرفة قيمة المعاش الخاص بالمستفيدين عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع إلى هيئة التأمين، ونظرًا لزيادة الأخبار فيما يتعلق بالزيادة المنتظرة فإن الكثير من أصحاب المعاشات يرغبون في معرفة خطوات الاستعلام، وهذا ما سوف نوضحه لكم بشكل مفصل خلال مقالنا.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 من خلال رقم البطاقة فقط

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي رابط مُباشر يمكن المواطنين من الاستعلام عن بيانات مستحقي المعاش في جميع المحافظات، حيث يتم صرف المعاشات شهريًا لحوالي 10 مليون مواطن في جميع المحافظات، وسوف نذكر خطوات الاستعلام التي يجب اتباعها فيما يلي:

أولًا يجب الدخول إلى الرابط الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بعدها يتم اختيار الاستعلام عن المعاش.

ثم ادخل المعلومات المطلوبة منك في أماكنها المحددة.

كذلك يجب كتابة اسم الأم الأول باللغة العربية وأيضًا الرقم القومي.

بعدها يتم النقر على أيقونة الاستعلام.

وأخيرًا يمكنك النقر على أيقونة الاستعلام وسوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بـ معاشك على الشاشة.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

من المقرر أن يتم صرف جميع المعاشات كل شهر وذلك في موعدها دون أي تغيير، إذ يبدأ موعد صرف المعاش في اليوم الأول من شهر يونيو، حيث أنه لن يتم تغيير موعد الصرف بسبب عيد الأضحى المبارك الذي سوف يكون في منتصف شهر يونيو، وسوف تبدأ صرف المعاشات من يوم 1 وحتى اليوم الـ 10 من يونيو، وذلك عن طريق البنوك وماكينات الصراف الآلي بجانب مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.