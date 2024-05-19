باقي كام يوم.. رسميا موعد عيد الأضحى في مصر 2024 حسب مركز البحوث الفلكية وجدول الإجازات

بعد بدء شهر ذو القعدة يتساءل الناس عن موعد عيد الأضحى في مصر 2024 حسب التقويم الميلادي، وحتى يتم معرفة الإجازات الرسمية التي سوف تطبقها الحكومات على العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، احتفالاً بالعيد وخلال الأيام التي تأتي بعده والتي يستمر فيها الاحتفال أيضاً بأيام العيد الأربعة.

موعد عيد الأضحى في مصر 2024

وفقاً لما جاء حسب تقارير مركز البحوث الفلكية المصري، سوف يكون موعد عيد الأضحى في مصر 2024 تبعاً إلى العام الميلادي في يوم 15 يونيو الموافق يوم السبت هو يوم 9 ذي الحجة أي وقفة عرفات، ثم يوم 16 يونيو الموافق يوم الأحد هو أول أيام عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة، يأتي بعد ذلك ثاني أيام العيد وهو يوم 17 يونيو الموافق ليوم الاثنين، ثم ثالث أيام العيد الذي يقابل يوم 18 يونيو الموافق يوم الثلاثاء، وحتى تنتهي الاحتفالات في رابع أيام العيد المقابل ليوم 19 يونيو الموافق يوم الأربعاء.

جدول الإجازات الرسمية في عام 2024

من المقرر أن يتم أيضاً إعطاء إجازات إلى جميع العاملين في الدولة في كافة القطاعات في الأيام الآتية: