لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 بأعلي جودة علي الأقمار الصناعية ومشاهدة احدث اغاني قناة وناسة

قناة وناسة Wanasah TV هي واحدة من أقوى قنوات الأطفال وأكثرها شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة، وذلك بسبب الأغاني المميزة التي يتم تقديمها على شاشتها وبالتحديد أغاني الأطفال وشخصية لولو المعروفة و المحبوبة لدى الأطفال ومغامراتها الكثيرة التي تقوم بها خلال اليوم على القناة و أصبحت القناة لها شعبية كبيرة جدا وبالتحديد من الأطفال ويبحث عنها بصورة مستمرة الآباء حتى يدخلوا السعادة على قلوب أطفالهم الصغار حتى يستمتعوا مغامرات الشخصيات الكرتونية الموجودة عليها.

تردد قناة وناسة Wanasah TV

تعتبر قناة وناسة Wanasah TV من أشهر قنوات الأطفال العربية، حيث تقوم بتقديم محتوى هادف وجذاب يسعد الأطفال ويزيد مهاراتهم، وتبث القناة على مدار 24 ساعة، وتضم باقة مُتنوّعة من البرامج التي تُناسب جميع الأعمار ولذلك سوف نتعرف على التردد الخاص بها علي النايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة وناسة Wanasah TV علي العرب سات

‏توفر القناة التردد الخاص بي على الأقمار الصناعية المختلفة حتى يستمتع بها كافة الأطفال في مختلف أنحاء العالم:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تاريخ تأسيس قناة وناسة

تأسست قناة وناسة الفضائية للأطفال في 3 يوليو 2007، وتعود ملكية القناة إلى المطرب السعودي الشهير راشد الماجد، ومنذ انطلاقتها حظيت قناة وناسة بشعبية كبيرة بين الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها المتنوع والجذاب الذي يلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار.

طريقة استقبال قناة وناسة Wanasah TV

‏لكي تتمكن من تحميل القناة على جهازك اتبع التعليمات.