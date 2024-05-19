لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 بأعلي جودة علي الأقمار الصناعية ومشاهدة احدث اغاني قناة وناسة

hana masoud آخر تحديث
لولو صارت شرطية.. تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 بأعلي جودة علي الأقمار الصناعية ومشاهدة احدث اغاني قناة وناسة

قناة وناسة Wanasah TV هي واحدة من أقوى قنوات الأطفال وأكثرها شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة، وذلك بسبب الأغاني المميزة التي يتم تقديمها على شاشتها وبالتحديد أغاني الأطفال وشخصية لولو المعروفة و المحبوبة لدى الأطفال ومغامراتها الكثيرة التي تقوم بها خلال اليوم على القناة و أصبحت القناة لها شعبية كبيرة جدا وبالتحديد من الأطفال ويبحث عنها بصورة مستمرة الآباء حتى يدخلوا السعادة على قلوب أطفالهم الصغار حتى يستمتعوا مغامرات الشخصيات الكرتونية الموجودة عليها.

تردد قناة وناسة Wanasah TV 

تعتبر قناة وناسة Wanasah TV من أشهر قنوات الأطفال العربية، حيث تقوم بتقديم محتوى هادف وجذاب يسعد الأطفال ويزيد مهاراتهم، وتبث القناة على مدار 24 ساعة، وتضم باقة مُتنوّعة من البرامج التي تُناسب جميع الأعمار ولذلك سوف نتعرف على التردد الخاص بها علي النايل سات:

  • التردد: 11430
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة وناسة Wanasah TV  علي العرب سات

قناة وناسة Wanasah TV
قناة وناسة Wanasah TV

‏توفر القناة التردد الخاص بي على الأقمار الصناعية المختلفة حتى يستمتع بها كافة الأطفال في مختلف أنحاء العالم:

  • التردد: 11270
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾

تاريخ تأسيس قناة وناسة 

تأسست قناة وناسة الفضائية للأطفال في 3 يوليو 2007، وتعود ملكية القناة إلى المطرب السعودي الشهير راشد الماجد، ومنذ انطلاقتها حظيت قناة وناسة بشعبية كبيرة بين الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها المتنوع والجذاب الذي يلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار.

طريقة استقبال قناة وناسة Wanasah TV  

‏لكي تتمكن من تحميل القناة على جهازك اتبع التعليمات.

  • اضغط على زر القائمة من خلال جهاز التحكم عن بعد.
  • من قائمة الخيارات اختر كلمة التثبيت.
  • من قائمة التثبيت اختر كلمة البحث اليدوي.
  • ‏قم بإدخال بيانات القناة الموضحة في السابق.
  • ثم قم بالضغط علي كلمة بحث.
  • ثم بعد العثور على القناة، اضغط على زر الحفظ.

 

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معلومات الكاتب
hana masoud

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