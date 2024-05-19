“هُنـــــااا AADL 3“ التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 وشروط التسجيل المطلوبة aadl.com.dz

سكنات عدل 3، الكثير من الشباب ممن في بداية حياتهم العملية لا تسمح ظروفهم المادية بشراء وحدة سكنية خاصة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على توفير مبلغ كبير كدفعة واحدة لدفع المقابل لذا ينتظر هؤلاء بفارغ الصبر اعلانات الحكومة عن فتح باب التقديم لمبادرات الوحدات السكنية التي يمكن من خلالها تملك وحدة سكنية بسعر معقول وبطريقة سداد مريحة، وقد أعلنت وزارة السكن والتعمير الجزائرية عن مشروع سكنات عدل 3 وعن إتاحة التقديم بالمبادرة الكترونيا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

سكنات عدل 3 توفر للمستفيد وحدة سكنية مميزة يسدد ثمنها على أقساط طويلة الأجل ويستلمها للسكن بمجرد انتهاء العمل عليها ودفعه المقدم المطلوب، والتقديم للاستفادة من مشروع سكنات عدل 3 يكون فقط من خلال الانترنت ويقوم المتقدم بإدخال بياناته والأوراق المطلوبة وارسال الطلب ثم الانتظار حتى يتم بحث طلبه والموافقة عليه أو رفضه، وفيما يلي نوضح لكم رابط وخطوات التسجيل :

الدخول الى موقع وكالة عدل عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول او انشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب على الموقع.

تقديم الطلب عن طريق تعبئة الاستمارة وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

رفع الأوراق اللازمة للتسجيل ثم “ارسال الطلب”.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

التسجيل في سكنات عدل 3 يتطلب توافر عدد من الشروط في المتقدم أهمها :