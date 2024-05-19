“سجلي واحصلي على 8000 د.ج”.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط التسجيل في المنحة

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، تماشياً مع رؤية الحكومة الجزائرية في تعزيز دور المرأة وتقدير جهودها الحيوية في بناء وتنمية المجتمع، والتي قد تكون غالباً غير مرئية، فقد قررت الحكومة إطلاق مبادرة لتقديم دعم مالي مباشر للسيدات المقيمات في مختلف المناطق الجزائرية، هذا الدعم يأتي بهدف إنشاء بيئة عائلية خالية من التوترات والضغوطات النفسية، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار النفسي للأسر والمجتمعات.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، يرجى اتباع الخطوات التالية بشكل إلكتروني:

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اختر خيار “منحة المرأة المقيمة في المنزل”.

انقر على كلمة “تسجيل”.

قم بتحديد الولاية التي تقيمين فيها.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك بدقة وصحة.

يرجى رفع المستندات والأوراق المطلوبة وفقاً للتعليمات المقدمة.

بعد اكتمال جميع الخطوات بشكل صحيح، انقر على كلمة “إرسال الطلب”.

شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024

تحدد الوكالة الوطنية للتشغيل شروطًا محددة لمنحة المرأة المقيمة في المنزل، والتي يتم قياس استحقاق المتقدمة للحصول على الدعم وفقًا لها، تهدف هذه الشروط إلى تحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم لهم بشكل فعّال، تتمثل هذه الشروط في ما يلي: