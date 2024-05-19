أجمل أغاني لولو الشطووورة|| تردد قناة وناسة نايل سات الجديد 2024 لمشاهدة أجمل أغاني لولو الهادفة المميزة

قناة وناسة تعرض على شاشتها مجموعة من الأغاني والأناشيد التي ساهمت في شهرة القناة وانتشارها وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة، وتقدم هذه الأغاني لولو الشخصية الرئيسية بالقناة التي تتسم بخفة الظل ولطافة حركاتها وأدائها ومن أبرز هذه الأغاني وينك يالولو، ولولو الشطورة، ووناسة ومين اللي سرق الجزمة، ولولو صارت شرطية، وشو صار عند الدكتور يا لولو، وفيما يلي اعدادات ضبط تردد القناة على العرب سات :