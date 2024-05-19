أجمل أغاني لولو الشطووورة|| تردد قناة وناسة نايل سات الجديد 2024 لمشاهدة أجمل أغاني لولو الهادفة المميزة

قناة وناسة، يستمتع ملايين الأطفال من مختلف الدول العربية بمشاهدة قناة وناسة التي استطاعت جذبهم اليها بمحتواها الفريد والمميز والذي لا يشبه أي قنوات أطفال أخرى ويناسب كافة الأعمار وشتى الأذواق، حيث تعرض القناة برامج وأغاني ترفيهية شيقة ومسلية لا يشعر معها الأطفال بأي ملل أو سأم، ونظرا لكثرة البحث عن تردد القناة وطريقة ضبطها سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4