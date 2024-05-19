“نزلها وابحث عن اسمك” الآن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

من أكثر اهتمامات المواطنين في العراق حالياً هو الاطلاع على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر برامج الدعم والمساعدة في العراق والتي تساعد الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، ويترقب الجميع الوجبة الأخيرة بفارغ الصبر بسبب تأخرها بشكل كبير وهذا يرجع إلى كثرة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، وخلال هذا المقال سوف نسرد لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع فتابعونا.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حالياً على مراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين حتى يتم التأكد من توافر الشروط الخاصة بالقبول في دعم الرعاية الاجتماعية بهم، وأكدت الوزارة أنها اقتربت بالفعل الانتهاء من هذه الأعمال وستعلن قريباً أسماء المقبولين في الوجبة وسترفع عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة، كما سيتم تحديد موعد الصرف قريباً حيث يترقب الجميع صرفها قبل عيد الأضحى، ويتم الاستعلام عنها بالخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى منصة مظلتي.

يتم تحديد الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة الأخيرة المرغوب الاستعلام عنها.

لابد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

يتم الضغط على كلمة الاستعلام.

على الفور ستظهر كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يمكن تنزيل الكشوفات بصيغة ملف pdf عبر جهاز المحمول من خلال الضغط على كلمة تنزيل ثم ابحث عن اسمك.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي: