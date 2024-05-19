“سدد مخالفاتك من خلال اور”.. خطوات الاستعلام عن غرامات السيارات بالرقم الألماني في العراق 2024 وطريقة التسديد

في دولة العراق، يواجه العديد من المواطنين مشكلة البحث عن غرامات السيارات بالرقم الألماني في العراق التي تفرض عليهم، من أجل تسهيل هذه العملية، قامت مديرية المرور العامة بتقديم خدمة الاستعلام عن الغرامات وتسديدها عبر الإنترنت، باستخدام الرابط الإلكتروني المقدم من قبل المديرية، يمكن للمواطنين الآن الوصول إلى موقع الاستعلام عن الغرامات.

خطوات الاستعلام عن غرامات السيارات بالرقم الألماني في العراق 2024

“خطوات استعلام الغرامات المرورية في العراق عبر الإنترنت”

الدخول إلى موقع الخدمات الحكومية العراقية على الإنترنت.

اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات من الواجهة الرئيسية للموقع.

النقر على تبويب “تسجيل الدخول” للوصول مباشرة إلى الخدمة.

إدخال المعلومات المطلوبة للاستفادة من الخدمة، مثل اسم السائق، ونوع وموديل السيارة، ورقم الرخصة، وتاريخ إصدارها.

التحقق من دقة البيانات المُدخلة.

النقر على تبويب “عرض”.

سيتم عرض صفحة تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالسيارة مباشرة.

الآن يمكنك دفع قيمة الغرامات المطلوبة عن طريق النقر على أيقونة السداد، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة.

كيفية تسديد الغرامات المرورية العامة الرقم الألماني في العراق لعام 2024

خطوات تسديد الغرامات الإلكترونية في العراق: