طريقة عمل بسكويت الشاي.. هتقومي حالا تعمليه بمقادير اقتصاديه بسكوت الشاي الساده الدايب الطعم الاصلي واوعدك مش هتبطلي تعمليه

بسكويت الشاي الاقتصادي وصفة سهلة بالبيت، تسعى كل ربة منزل لتقديم أطباق لذيذة وصحية لعائلتها، وتحرص أيضا على أن تكون هذه الأطباق اقتصادية وغير مكلفة، ومن بين الحلويات المفضلة التي يمكن تقديمها هو بسكويت الشاي الاقتصادي، الذي يتميز بطعمه الشهي وقوامه الهش، ويمكن تناوله في أي وقت من اليوم مع كوب من الشاي أو القهوة، نقدم لكم اليوم وصفة سهلة لتحضير هذا البسكويت، بدون زبدة أو سمنة، مما يجعله خيارًا صحيا واقتصاديا.

بسكوت الشاي اليومي الاقتصادي بأبسط مقادير

بسكويت الشاي يعد من الأطعمة المحببة لقلوب سيدات البيوت، فهو يقدم لذة الطعم الشهي والهش في كل قضمة، مما يجعله خيارا مثاليا لتناوله مع كوب من اللبن أو الشاي في أي وقت من اليوم، وفي هذا المقال، سنتعرف على وصفة سهلة واقتصادية، لتحضير بسكويت الشاي بدون استخدام الزبدة أو السمنة. لتحضير بسكويت الشاي الاقتصادي، ستحتاجين إلى مجموعة من المكونات البسيطة، والمتوفرة في معظم المنازل. إليك المكونات التي تحتاجينها:

بسكويت الشاي الاقتصادي بالمكونات التالية:

– كوب زيت نباتي (حوالي 200 جرام)

– نصف كوب زبادي (حوالي 140 جرام)

– نصف كوب عصير برتقال طازج (حوالي 100 جرام)

– ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال

– 2 بيضة (احتفظي بصفار واحدة لدهن وجه البسكويت)

– كوب ونصف من السكر الناعم البودر (حوالي 240 جرام)

– 5 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر المخصص للحلويات (حوالي 689 جرام)

– ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز (بيكنج بودر) (حوالي 10 جرام)

– نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا

طريقة تحضير بسكويت الشاي بالاتباع الخطوات التالية: