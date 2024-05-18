رسمياً.. رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا لعموم محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عند تجهيزاتها الكاملة لبدء امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في جميع المحافظات العراقية، حيث ستبدأ في 21 مايو الجاري وتستمر حتى 5 يونيو المقبل، كما أكدت الوزارة استعدادها التام لمرور تلك الفترة دون أي مشاكل تقابل الطلاب، وعلليه وفرت الوزارة لينك رسمي للإعلان عن النتائج عليه فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة والتي تبدأ بعد انتهاء الاختبارات مباشرة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

عملت الدولة العراقية على تطبيق التحول الرقمي على الكثير من الخدمات، سهلت عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، ويتم استخراج نتائج الثالث متوسط للدور الأول من خلال الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى موقع نتائجنا.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة “نتائج الامتحانات”.

اختيار العام الدراسي 2024.

يتم تحديد نتائج الثالث المتوسط الدور الأول.

تحديد المحافظة التابع لها.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

الضغط على عرض النتائج وستظهر على الفور.

نتائج الثالث متوسط بالعراق

تعتبر نتائج الثالث متوسط من أكثر النتائج التي يهتم بها الكثيرون، حيث تعتبر مرحلة الثالث المتوسط من أهم مراحل التعليم في حياة الطلاب، والتي يتم تحديد مصيرهم الجامعي وفقاً للمجموع الذي يحصلون عليه، ولذلك يتساءل الكثيرون على موعد الإعلان عن النتائج والرابط الخاص بها، فقد أكدت وزارة التربية العراقية عن بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بعد الانتهاء من الامتحانات على الفور لكي يتم الإعلان عنها في أسرع وقت عبر رابط وزارة التربية العراقية ونتائجنا.