نيسان كيكس 2025 “Nissan Kicks‏” سيارة نيسان كيكس تعود بمظهر أكثر جاذبية وقوة أكبر ونظام دفع رباعي

نيسان كيكس 2025 تصميم جرئ وأداء قوي بنظام الدفع الكلي، أعلنت شركة نيسان عن طرح سيارتها الجديدة نيسان كيكس 2025، والتي تأتي بتصميم خارجي جريء ومواصفات تقنية عالية، مما يجعلها خيارا مثاليا لعشاق السيارات الرياضية، والأداء القوي هذه المواصفات تجعل نيسان كيكس 2025 سيارة عائلية قوية وفعالة، في استهلاك الوقود، مما يعزز من أدائها على الطرقات المختلفة، تعتبر نيسان كيكس 2025 تجسيدا للأناقة الرياضية، حيث تجمع بين التصميم المبتكر والأداء العالي، مما يعزز من تجربة القيادة ويجذب الأنظار على الطرقات.

سيارة نيسان كيكس 2025 بنظام الدفع الكلي

تميزت نيسان كيكس 2025 بتصميم خارجي ملفت للنظر، يجمع بين الخطوط الرياضية والأناقة العصرية، تأتي السيارة بحجم أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة، مما يعزز من مساحات الركاب والتخزين، ويوفر راحة أكبر لجميع الركاب، تتميز الشبكة الأمامية الكبيرة بتصميم فريد وانسيابي، يضفي على السيارة مظهرا قويا وجذابا، بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة بمصابيح LED أمامية وخلفية، تعزز من رؤية السائق وتضفي لمسة من الأناقة الحديثة على التصميم.

الإطلاق الرسمي لطراز 2025 نيسان كيكس

تم تعزيز نيسان كيكس 2025 بنظام الدفع الكلي، مما يوفر أداءً قويا وثباتا عاليا على مختلف الطرقات، يتيح نظام الدفع الكلي للسيارة توزيع القوة على جميع العجلات، مما يساعد في تحقيق أقصى قدر من السيطرة والأداء حتى في الظروف الصعبة، كما تم تجهيز السيارة بمحرك متطور يوفر قوة دفع كبيرة، مع كفاءة في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارا مثاليا للرحلات الطويلة والمغامرات.

مواصفات سيارة نيسان كيكس 2025

تمتاز سيارة نيسان كيكس 2025، بمواصفات هائلة وأداء قوي للغاية، وهي كالتالي:

الطراز: نيسان كيكس

سعة المحرك: 2.0 لتر

عدد الأسطوانات: 4 أسطوانات

نوع الوقود: بنزين

ناقل الحركة: 6 سرعات أوتوماتيك

قوة المحرك: 141 حصان

نظام الدفع: دفع كلي

أبعاد السيارة: الطول 4,366 مم، العرض 1,800 مم، الارتفاع 1,630 مم

نوع هيكل السيارة: عائلية

استهلاك الوقود: 6.7 لتر/100 كم

مقاس العجلات: 16، 17، 18، 19 بوصة

القوة القصوى: 180 كم/ ساعة

عزم الدوران: 190 نيوتن متر

سعة خزان الوقود: 41 لتر

مميزات سيارة نيسان كيكس 2025

تتميز سيارة نيسان كيكس 2025 بعدد من المميزات التي تجعلها جذابة ومختلفة، عن غيرها من السيارات، ومنها: