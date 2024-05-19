 سجل الآن .. منحة المرأة الماكثة في المنزل الجزائر والشروط المطلوبة للحصول عليها

منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر هي مبادرة تهدف إلى دعم النساء اللواتي يلازمن منازلهن ويواجهن تحديات اقتصادية حيث تقدم هذه المنحة لتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من المساهمة في الاقتصاد المحلي كما تهدف هذه المنحة إلى تقديم دعم مالي مباشر للنساء غير العاملات واللواتي يلازمن منازلهن مما يساعدهن على تغطية بعض النفقات الأساسية وتشجيعهن على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

شروط الحصول على المنحة

للتقديم والحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل يجب على المتقدمات استيفاء الشروط التالية:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة بشكل دائم في الجزائر.

يجب أن تكون المتقدمة بالغة السن القانونية.

يجب أن تكون المرأة غير عاملة وليس لديها أي مصدر دخل ثابت.

يشمل هذا الشرط النساء اللواتي يعشن في ظروف اقتصادية صعبة.

المستندات المطلوبة للحصول على المنحة

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة إقامة.

وثيقة تثبت الوضع العائلي (مثل دفتر العائلة).

شهادة تثبت عدم الحصول على دخل.

خطوات التسجيل للحصول على المنحة

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل يجب اتباع الخطوات التالية: