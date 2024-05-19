 سجل الآن .. منحة المرأة الماكثة في المنزل الجزائر والشروط المطلوبة للحصول عليها

منحة المرأة الماكثة في المنزل في الجزائر هي مبادرة تهدف إلى دعم النساء اللواتي يلازمن منازلهن ويواجهن تحديات اقتصادية حيث تقدم هذه المنحة لتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من المساهمة في الاقتصاد المحلي كما تهدف هذه المنحة إلى تقديم دعم مالي مباشر للنساء غير العاملات واللواتي يلازمن منازلهن مما يساعدهن على تغطية بعض النفقات الأساسية وتشجيعهن على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
شروط الحصول على المنحة
للتقديم والحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل يجب على المتقدمات استيفاء الشروط التالية:
- يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية ومقيمة بشكل دائم في الجزائر.
- يجب أن تكون المتقدمة بالغة السن القانونية.
- يجب أن تكون المرأة غير عاملة وليس لديها أي مصدر دخل ثابت.
- يشمل هذا الشرط النساء اللواتي يعشن في ظروف اقتصادية صعبة.
المستندات المطلوبة للحصول على المنحة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة إقامة.
- وثيقة تثبت الوضع العائلي (مثل دفتر العائلة).
- شهادة تثبت عدم الحصول على دخل.
خطوات التسجيل للحصول على المنحة
للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل للدخول الى الموقع اضغط هنا .
- إذا كنتِ لا تمتلكين حسابا قومي بإنشاء حساب جديد على المنصة بإدخال البيانات المطلوبة.
- قومي بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اذهبي إلى قسم الخدمات الإلكترونية وابحثي عن استمارة طلب منحة المرأة الماكثة في المنزل.
- املئي الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الصحيحة.
- قومي بتحميل المستندات المطلوبة (كما اتضح في الشروط) عبر المنصة.
- تأكدي من صحة المعلومات المدخلة ثم قومي بإرسال الطلب.
- يمكنك متابعة حالة طلبك عبر المنصة الإلكترونية حيث ستتلقين إشعارات حول قبول الطلب أو الحاجة إلى تقديم معلومات إضافية.