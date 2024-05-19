استعلم من هُنـــا epedu.gov.iq.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق 2024 وموعد اعلانها

ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق لعام 2024 هو حدث يشغل بال العديد من الطلاب في هذه الفترة المهمة بين انتهاء الامتحان وظهور النتائج، يبدأ هذا الانتظار بعد انتهاء الاختبارات، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتائج، وفي هذه الأثناء، يقوم الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة مواعيد نشر النتائج بانتظام، حيث تتباين هذه المواعيد من عام لآخر ولكنها تتمثل عادة في الفترة التي يعتاد فيها ظهور النتائج كل عام، ويأتي ذلك بعد قيام اللجان المختصة بمراجعة إجابات الطلاب وتقييمها بشكل دقيق وعادل، مما يمهد الطريق للكشف عن النتائج النهائية وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق 2024

أكدت وزارة التربية العراقية أنه يمكن الاطلاع على نتيجة الثالث المتوسط بشكل إلكتروني، حيث يتم توفير جدول مفصل يوضح درجات الطلاب ونسب النجاح، يمكنك متابعة النتائج الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة الرابط الرسمي لموقع “وزارة التربية العراقية” على الإنترنت.

انتقل إلى قسم “نتائج الصف الثالث المتوسط العراقي”.

حدد العام الدراسي والفصل الدراسي.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

قم بإدخال المعلومات الدقيقة للطالب في الحقول المخصصة.

قم بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب كما هو مدون في بطاقة الامتحان.

انقر على زر “عرض النتيجة” بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ستظهر الملفات التي تحتوي على نتائج جميع الطلبة، يمكنك تنزيلها بصيغة PDF على جهاز الحاسوب أو الهاتف الجوال للمراجعة اللاحقة.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

كل عام، تولي وزارة التربية والتعليم العراقية اهتمامًا خاصًا بتحديد موعد صدور نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط، سواء كان ذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها أو في المدرسة، يأتي هذا بعد الانتهاء من فترة تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات بدقة وعدالة من قبل اللجان المختصة، وتعتاد الوزارة عادةً تحديد هذا الموعد قبل أو عند حلول عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الوقت، يكون قد تم نشر جميع النتائج على الأقل على موقع الوزارة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الفرصة للاطلاع عليها واتخاذ الخطوات اللازمة بناءً على النتائج المعلنة.