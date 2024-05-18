تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 “لهذه الفئات فقط”!! أعرف انت منهم ولا لا

يتساءل جميع الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وخاصة بعد تداول بعض الأخبار حول تقديم موعد الصرف، وذلك تزامنا مع صرف مرتبات شهر مايو واستلام موظفي الهيئات الحكومية مرتباتهم للشهر الماضي، فجميع الموظفين يترقبون موعد الصرف حتى يقوموا بتلبية وشراء كافة احتياجاتهم الأساسية وتقليل الضغط المالي عليهم، وفي السطور القادمة سوف نعرض لكم كل ما يخص هذا الموضوع بالتفصيل.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

وبعد الإعلان عن مواعيد جدول صرف شهر مايو 2024، وما هي إلا أيام قليلة ويتم صرف الرواتب لجميع الموظفين في القطاع العام، وتسعى الحكومة المصرية في دعم كافة الموظفين بها، لذلك أعلنت الوزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لجميع العاملين في الدولة، للاحتفال بغلق السنة المالية واقتراب عيد الأضحى، ومن خلال هذا القرار يوضح التزام الحكومة المصرية بزيادة رفاهية موظفيها وتحسين استقرارها المالي، فتقديم صرف المرتبات يعتبر جزء من سياسة الرعاية الاجتماعية والاهتمام بالموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي.

مرتبات شهر مايو 2024

قامت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية بتوضيح الجدول الخاص بمواعيد صرف رواتب شهر مايو 2024 لجميع الموظفين بالدولة، والتي يمكن صرفها بعدة طرق مختلفة مثل ماكينات الصراف الآلي أو أي فرع من فروع البنك أو البريد التابع لبدك، والمواعيد هي: