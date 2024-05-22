تردد قناة سبيستون 2024 سلي أطفالك واضحك معاهم في أهم قنوات الأطفال

تردد قناة سبيستون 2024، التي تُعد من أقدم قنوات الكرتون الموجودة علي الشاشات العربية حيث بدأ بثها 2000 تقدم القناة محتوي مفيد لإنشاء جيل من الشباب العربي الواعي، حيث إن محتواها يناسب كل الأعمار فالقناة تقسم محتواها إلي عشرة كواكب كل كوكب يختص بمجموعة من الأطفال وبواسطة هذه المقالة سوف نعرض لكم الترددات الجديدة للقناة بعد أن تم تغيرها مؤخرًا لأكثر من مرة.

تردد قناة سبيستون 2024

قناة سبيستون الفضائية تتميز ببرامجها الترفيهية ومسلسلات ألأنمي يمكنكم الآن متابعتها على النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11758.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6، واليكم رابط تردد قناة وناسة 2024.

تردد قناة سبيستون علي عرب سات

اصبح بإمكانكم الآن استقبال القناه علي القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية علي التردد الآتي:

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة: HD.

ما أسماء كواكب سبيستون؟

تتميز قناة سبيستون عن باقي قنوات الكرتون بتقسيمها لمحتواها علي عدة كواكب كل منها مخصص لفئة عمرية ومحتوي معين وإليكم كافة الكواكب ومحتواها:

“كوكب زمرده “كوكب للبنات فقط يحتوي كافة برامج الكوكب ومسلسلات الكرتون فيه علي أبطال من البنات وكل الكارتونات المتعلقة بالبنات. “كوكب مغامرات” كوكب التشويق والمغامرة يعرض كافة المسلسلات التشويقية المثيرة. “كوكب أبجد” هو كوكب للأرقام و الحروف وهو كوكب يختص بالبرامج التربوية وتأسيس الطفل تعليمًا. “كوكب كوميديا” هو الكوكب الضاحك يمتاز بالأعمال الفكاهية المرحة. “كوكب أكشن” هوا كوكب الإثارة و الغموض والتحديات يعرض خلاله المسلسلات القتالية و المطاردات. “كوكب بون بون” هو كوكب للأبطال الصغار الأصغر من ست سنوات. “كوكب أفلام” كوب يعرض الأفلام فقط باختلافها فهو يعرض أفلام من كل الألوان. “كوكب علوم” كوكب الاكتشاف والمعرفة والاختراعات. “كوكب تاريخ” يعرض الكوكب القصص والمسلسلات التاريخية. “كوكب رياضة” كوكب التحدي والسرعة يعرض الكوكب خلاله السباقات وألعاب التحدي وكرة القدم، واليكم رابط تردد قناة توم وجيري 2024.

وصلنا لختام شرح تردد قناة سبيستون 2024.