وصل من جديد “Sony Xperia 1 VI” ينافس S24 Ultra وهواتف آيفون يأتي بمعالج رائد وكاميرا افضل شركة سوني تعلن عن هاتفها الجديد

سوني تطرح هاتفها الجديد Sony Xperia 1 VI لمنافسة S24 Ultra وآيفون، أعلنت شركة سوني العريقة عن أحدث إصداراتها في عالم الهواتف الذكية، وهو هاتف Sony Xperia 1 VI، يعتبر هذا الهاتف إضافة مميزة إلى مجموعة الهواتف الذكية المتطورة التي تقدمها الشركة، ويأتي بمواصفات عالية تجعل منه منافسا قويا لهواتف S24 Ultra من سامسونج وآيفون من آبل، تتمتع هواتف سوني بسمعة طيبة نظرا لجودتها وأدائها المتفوق، والآن تعزز الشركة هذه السمعة بإطلاق Xperia 1 VI، الذي يعد بتحسينات ملحوظة، في العديد من الجوانب التقنية والتصميمية.

Sony Xperia 1 VI خيارا ممتازا لمحبي الهواتف من سوني

يأتي هاتف Sony Xperia 1 VI بمواصفات تقنية عالية تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين، وهواة التصوير الفوتوغرافي على حد سواء. الشاشة ذات دقة 4K OLED مقاس 6.5 بوصة، توفر تجربة مشاهدة استثنائية بفضل الألوان الزاهية والتباين العالي، الهاتف مزود بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 2، مما يضمن أداء سريعا وسلسا في التطبيقات والألعاب، كما يتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، مع تقنيات متقدمة مثل مستشعرات Exmor RS، وميزات تصوير متقدمة مثل التصوير البطئ وتصوير الفيديو بجودة 8K.

مواصفات هاتف Sony Xperia 1 VI

أعلنت شركة سوني العالمية عن هاتفها الجديد Sony Xperia 1 VI بمواصفات ممتازة، يتميز الهاتف بكاميرا متقدمة تدعم التصوير الواسع، بالإضافة إلى بطارية كبيرة توفر عمر استخدام طويل، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأيام القليلة المقبلة.

المواصفات الكاملة لهاتف Sony Xperia 1 VI:

المعالج: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

التخزين/ الرام: 256 أو 512 جيجا بايت / 12 جيجا بايت

الكاميرا: كاميرا رئيسية 48 ميجا بيكسل بخصائص متنوعة، وكاميرا إضافية 12 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل

الشاشة: شاشة LTPO OLED مقاس 6.5 بوصات بمعدل تحديث 120 هيرتز

نظام التشغيل: أندرويد 14

البطارية: 5000 ميللي أمبير

مميزات هاتف Sony Xperia 1 VI

يقدم هاتف Sony Xperia 1 VI العديد من المميزات التي تجعله خيارًا مميزًا للشراء، ومنها: