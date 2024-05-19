سجلي من هنا mch.gate.mosa.ly.. وزارة الشؤون الاجتماعية توضح خطوات التسجيل بمنحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024 وأهم شروط التسجيل

تقوم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بإطلاق منحة الزوجة والأبناء في ليبيا لعام 2024، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف تقديم دعم مالي للمواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام، ومن خلال هذا المقال، سوف يتم عرض رابط التسجيل للحصول على المنحة وشروط الاستحقاق لها.

خطوات التسجيل بمنحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024

إليكم خطوات التسجيل بمنحة الزوجة والأبناء في ليبيا 2024:

يُرجى الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا.

ثم اضغط على رمز تسجيل الدخول الذي يظهر على الشاشة.

قُم باختيار خدمات المواطنين من القائمة المتاحة.

ثم اختر منحة الزوجة والأبناء.

قُم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الحقول المناسبة، وتحميل المستندات المطلوبة.

ثم انقر على زر تسجيل الطلب وانتظر رسالة نصية تؤكد تسجيل الطلب.

قُم بمتابعة حالة الطلب من خلال الموقع حتى يتم قبوله.

الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم للزوجة والأبناء

إليكم الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم للزوجة والأبناء: