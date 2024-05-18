“سلاح سري وطائرة هليكوبتر”.. تنزيل ببجي موبايل التحديث الجديد PUBG Mobile 3.2 واستمتع بالإضافات الجديدة

عمليات بحث كثيرة متوفرة على محرك البحث خلال الفترة الأخيرة تتعلق بلعبة ببجي، حيث أكثر عمليات البحث هي تنزيل ببجي موبايل، وتنزيل الإصدار الجديد من اللعبة، حيث أثار ضجة كبيرة في مختلف البلدان، وذلك بسبب المميزات التي تمكن من إضافتها في هذا الإصدار، والتي من ضمنها الرجوع إلى الحياة مرة أخرى، كما هناك مميزات أخرى أدهشت الجميع، يمكن أن نوضحها لكم قريبا في السطور القادمة.

إضافات تحديث ببجي 3.2

من خلال تنزيل ببجي موبايل بالتحديث يتم معرفة جميع الإضافات التي تم وضعها داخل التحديث، والتي تقدم تجربة رائعة ومحسنة إلى اللاعبين، كما أن تلك المميزات المضافة هي فريدة من نوعها ومن الصعب توفرها في أي لعبة منافسة، لذا من أشهر تلك الإضافات هي كالتالي:

تم إضافة عدد كبير من الاسلحة المتنوعة، والتي تقدم أداء رائع للاعب تساعده في عيش تجربة مثيرة وممتعة داخل المباراة.

الرسومات والجرافيك شهد تحسن كبير، حيث أصبحت أقرب للواقع بصورة كبيرة.

كافة الأخطاء البرمجية التي كانت تتوفر في اللعبة تم معالجتها بشكل تام، مما ستؤدي إلى تحسين تجربة اللعب بشكل ملحوظ.

خرائط كثيرة تم توفيرها في اللعبة وتم تزويد الكثير من المواقع بها.

تم توفير طائرة هليكوبتر في اللعبه تساعد اللاعبين على التنقل والهبوط إلى الموقع المختار.

خطوات تحميل التحديث الأخير ببجي 3.2

يسهل على اللاعب القيام بتحديث لعبة ببجي حتى يتم تنزيل آخر إصدار لها، ولكي يتمكن من ذلك عليه بمعرفة الخطوات المتبعة وهي كالآتي: