مبروك للجميع.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدنى 2024 الكويت بجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي

بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي كشفت وزارة التربية موعد ظهور نتائج الطلاب بالرقم المدنى 2024 الكويت بجميع محافظات الجمهورية، حيث أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام إلكترونياً عن النتائج عبر الموقع الرسمي التابع لها، ولقد شدد الوزير على كل المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد، كما أكد على وجوب مراجعة أوراق إجابات طلبة الصف الثاني عشر وتمحيصها بشكل دقيق، وذلك حرصاً على مستقبل الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدنى 2024 الكويت

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الحادث بالعالم أجمع أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 الكويت إلكترونياً، حيث وفرت الوزارة منصة يتم من خلالها التعرف على درجات الطلاب، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى بوابة وزارة التربية والتعليم الكويتية.

اختيار خانة الخدمات الإلكترونية من أعلى الشاشة الرئيسية.

تحديد خيار النتائج المدرسية.

كتابة رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته.

الضغط على خانة عرض النتيجة، ومن ثم الانتظار لحين ظهورها على الشاشة.

من خلال النقر على أيقونة طباعة يتم تحميلها على الجهاز.

طريقة تقديم تظلم على نتائج الصف العاشر في الكويت 2024

في بعض الأحيان يرى بعض الطلاب أنهم قد تعرضوا للظلم وأنهم يستحقون درجات أعلى من ذلك، فحرصاً على مستقبل شباب الوطن وضماناً وصول لكل طالب حقه أتاحت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض أو تظلم على النتيجة، وفيما يلي خطوات إجراء ذلك: