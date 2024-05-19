«2 اعداي» لينك استخراج نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، حيث شدد وزير التربية والتعليم على كل المديريات التعليمية القيام بأعمال تصحيح إجابات الطلاب بشكل دقيق وسريع، كما أكد عليهم بضرورة الانتهاء من إجراءات التصحيح خلال الأيام القادمة، فمن المعلوم أن طلاب مرحلة النقل قد انتهوا من أداء اختبارات الترم الثاني منذ عدة أيام.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 منذ لحظات، حيث من المفترض انتهاء الكنترول من رصد درجات الطلاب وفي غضون الأيام القادمة سيتم إعلانها بجميع المدارس التعليمية والكشف عن أسماء الأوائل لهذا العام، ومن أجل التسهيل على جميع أولياء الأمور والطلبة أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت، أو من خلال التوجه إلى مقر المدرسة التابع لها الطالب، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

اختيار تبويب نتائج الامتحانات.

تحديد المرحلة الدراسية والمقصود بها المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف الدراسي الذي ينتمي الطالب إليها.

اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

تدوين رقم جلوس الطالب.

الضغط على خانة بحث.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

تفصلنا أيام قليلة على ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي للترم الثاني برقم الجلوس، حيث انتهت جميع المدارس من تصحيح كراسات الإجابات وجاري العمل الآن على رصد وحصد الدرجات لكل طالب، وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عنها بكافة المدارس الحكومية، ومن المقرر أن يتم رفعها على بوابة التعليم الأساسي بعد اعتمادها من قِبل المحافظ، ولقد شدد الوزير على ضرورة انتهاء عملية التصحيح بكل أمانة وعناية، وذلك حرصاً على مستقبل كافة الطلاب.