الشهادة الابتدائية برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي

عدد كبير من الأسر ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، بعد انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء البلاد، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستكون متاحة عبر المواقع الرسمية في الأسبوع الأول من شهر يونيو، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024:

زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي.

النقر على خيار “خدمات إلكترونية”.

اختيار قسم “نتائج الامتحانات”.

تحديد السنة الدراسية المطلوبة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على خيار “بحث” لعرض النتائج.

توزيع درجات امتحانات 6 ابتدائي 2024 الترم الثاني

وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تظهر نتائج الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، وفقًا لنظام الألوان، الذي يعتمد على تقدير أداء الطالب، حيث تشير الألوان والأرقام إلى ما يلي:

اللون الأحمر: يشير إلى عدم اكتساب الطالب المهارات المطلوبة، ويحصل على درجات تتراوح بين 1 و 50 درجة.

اللون الأصفر: يشير إلى الحاجة للمزيد من التعلم والدعم، ويتراوح نطاق الدرجات بين 50 و 65 درجة.

اللون الأخضر: يشير إلى امتلاك الطالب المهارات المطلوبة، ويكون نطاق الدرجات بين 65 و 85 درجة.

اللون الأزرق: يشير إلى تجاوز الطالب التوقعات وامتلاكه المهارات بشكل مميز، وتتراوح درجاته بين 85 و 100 درجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي يوم 8 مايو الحالي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وصدرت توجيهات مشددة من قبل جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالامتحانات، سواء فيما يتعلق بتشكيل اللجان الامتحانية أو صياغة الأسئلة الامتحانية، يجدر بالذكر أن عمليات التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الصف السادس الابتدائي تجري داخل الكنترولات المدرسية، حيث يتم التصحيح بالتوازي مع أداء الطلاب للامتحانات.