خطوات سداد واستعلام عن الغرامات المرورية العامة العراق 2024 عبر بوابة أورر

أطلقت مديرية المرور العام في العراق خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكترونية عبر منصة أور، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين ومنع التكدس، ومن هنا بدأت عملية البحث تكثر عن خطوات سداد واستعلام عن الغرامات المرورية العامة العراق 2024، وهذا سنتعرف عليه في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع القادم.

خطوات سداد واستعلام عن الغرامات المرورية العامة العراق 2024

في البداية يجب الدخول على بوابة أور.

الضغط على خيار الغرامات المرورية من الخيارات الموضحة في الشاشة الرئيسية.

قم بتدوين البيانات الشخصية المطلوبة

الضغط على زر استعلام.

الضغط على زر استعلام. بذلك يظهر لك نافذة آخرى تحتوي على كافة الغرامات المسجلة على السيارة.

كيفية تسديد الغرامات المرورية 2024

أعلنت إدارة المرور أن سيتم تسديد الغرامات المرورية بشكل إلكتروني وذلك بهدف تسهيل الخدمات على المواطنين، وتتمثل خطوات تسديد الغرامات في النقاط الآتية:

في بادئة الأمر يجب زيارة منصة أور.

سجل البيانات الشخصية وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تبويب الإستعلام عن قيمة الغرامة.

قم بتدوين رقم السيارة والبيانات الشخصية في الحقل المناسب بدقة.

النقر على استعلام لكي يظهر أمامك قيمة المخالفة لبطاقة الدفع الإلكتروني.

اكتب بيانات بطاقة السداد الإلكتروني بدقة.

النقر على زر الدفع وإرسال البنك رسالة نصية على الهاتف لتأكيد عملية السداد.

كيف أعرف غرامتي في العراق؟

يمكنك الإستعلام على المخالفات المرورية في العراق من خلال الذهاب إلي منصة أور، وسجل دخول بالبيانات الشخصية وكلمة المرور وحدد الخدمات الرقمية المتاحة ويليه اختار غرامات المرور واكتب رقم لوحة السيارة والبيانات اللازمة وفي الآخر اضغط على زر استعلام.

كم تبلغ قيمة الغرامات المرورية بالعراق 2024؟

أوضحت المرور في العراق أن تتراوح قيمة الغرامات من بين 100 حتى 10000 دينار عراقي وتختلف الغرامة كما يلي: