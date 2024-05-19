احجز الآن .. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية خدمة جديدة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الحكومية للمواطنين العراقيين وهي خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2024 حيث تعتبر هذه البطاقة خطوة مهمة نحو توحيد البيانات الشخصية للمواطنين وتقديمها في بطاقة واحدة مما يسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر فعالية.

الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة والتي لابد من توافرها فى المتقدم من من أجل الحصول على البطاقة الوطنية فمن أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

تقديم المستندات اللازمة لإثبات الهوية مثل شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية.

تقديم وثيقة تثبت العنوان الحالي للمتقدم.

يجب على المتقدم الحضور شخصيا لتقديم طلب الحصول على البطاقة.

تقديم صور شخصية حديثة عادة ما تكون مطلوبة بمواصفات محددة.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة

يمكنك الآن بشكل الإلكتروني حجز البطاقة الوطنية الموحدة حيث يتم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي: