سنعطيكم الآن بين أيديكم وظائف وزارة التربية والتعليم، رابط مباشر وخطوات التقديم والأوراق وظيفة معلم مساعد 2024، بقيادة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تم فتح باب التقديم لتسجيل 18,886 معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتلبية الإحتياجات المتزايدة للمعلمين المساعدين في مختلف المواد للصفوف الرابع والخامس والسادس في جميع أنحاء البلاد.

وظائف وزارة التربية والتعليم رابط مباشر وخطوات التقديم وظيفة معلم مساعد 2024

نصل بكم الآن إلى وظائف وزارة التربية والتعليم، رابط مباشر وخطوات التقديم والأوراق وظيفة معلم مساعد 2024، ولكي تتمكن من التقديم في المسابقة يجب عليك إتباع ما يلي من خطوات :

تفضل بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم انقر على التبويب الموجود في أعلى الصفحة والذي يحمل عنوان “الوظائف”.

بعد ذلك، اختر الوظيفة التي تهتم بها وتتوافق مع مؤهلاتك وتجربتك وفقًا للمادة المطلوبة. قبل الشروع في عملية التقديم، قم بقراءة الشروط والضوابط المتعلقة بالمسابقة والوظيفة بعناية.

بعد ذلك، انقر على زر “تقديم طلب” للبدء في ملء نموذج التقديم. قم بملء جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، ولا تنسى إرفاق المستندات المطلوبة كما هو محدد.

بعد الإنتهاء من ملء النموذج، انقر على زر “حفظ البيانات”، ثم انقر على زر “تقديم الطلب” لإرسال طلبك.

لتكتمل عملية التقديم، احرص على الاحتفاظ برقم الطلب الذي سيتم تزويدك به بعد التسجيل، حيث سيكون ذلك ضروريًا للإستعلامات المستقبلية أو متابعة حالة طلبك.

الوظائف المتاحة لمعلمي المواد تشمل: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الإجتماعية، والحاسب الآلي. هذه الفرص توفر فرصًا للمعلمين المؤهلين للإنضمام إلى جهود تحسين التعليم وتقديم تجارب تعليمية مثمرة للطلاب في المدارس الإبتدائية بجميع محافظات الجمهورية.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

نصل بكم الآن بعد التعرف على وظائف وزارة التربية والتعليم، رابط مباشر وخطوات التقديم وظيفة معلم مساعد 2024، إلى الشروط الخاصة بالوظيفة وأوراق التقديم والتي نذكرها لكم فيما يأتي:

يتعين على المتقدم للوظيفة أن يكون من الجنسية المصرية، وأن تكون سيرته خالية من العقوبات الجنائية وأنه لم يتم فصله من الخدمة بحكم نهائي إلا بعد مرور أربع سنوات على القرار النهائي.

كما يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالي تربوي أو دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية، مع اشتراط تقدير عام (مقبول) فأعلى.

يتعين على المتقدم اجتياز الإختبارات والتدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، وأن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يجب أن يقدم المتقدم طلبه في المحافظة التي يقيم فيها وفقًا لبطاقة الرقم القومي، ويتعين عليه تقديم المادة المتوافقة مع تخصصه المتعلق بالمؤهل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظيفة معلم مساعد

فيجب تقديم صورة شخصية، بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية، والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، إضافة إلى تحديد الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.