نجم الفئة المتوسطة : هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه (120$) بمواصفات رائعة

كثر البحث في الفترة الأخيرة عن هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، وذلك بسبب كثرة الهواتف التي تصدرها العديد من الشركات في السوق المصرية، وبما أن الهواتف أصبحت أمر ضروري لكل الاشخاص لا يمكن الاستغناء عنه، فإن الكثير من المستخدمين يبحثون عن هواتف بسعر اقتصادية، وخاصة بعد زيادة الأسعار التي طالت كافة السلع في الفترة الأخيرة، وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل من خلال هذا التقرير.
هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه
يبحث عدد كبير من المستخدمين عن هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، وتكون إمكانياته كبيرة وجودته عالية، ويعد أول جهاز من هذه الفئة هو جهاز Xiaomi Redmi Note 10 5G والذي يتميز بالتالي:
- يعد من أفضل الأجهزة التي تدعم شبكات 5G اي شبكات الجيل الخامس.
- يبلغ سعر الجهاز حوالي 6000 جنيه مصري.
- معالج الجهاز ثماني النواة، ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 13.
- شاشة الجهاز بحجم 6.5 بوصة، ومعدل التحديث حوالي 90 هرتز.
- كاميرا الجهاز الخلفية تصل إلى دقة 48 ميجا بيكسل.
- بطارية الجهاز سعة 5 آلاف ملي أمبير.
هاتف Samsung Galaxy A14
يعد هاتف هاتف Samsung Galaxy A14 من أفضل الهواتف من فئة هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، والذي يتميز بعدة مميزات من أهمها ما يلي:
- تم إصدار الجهاز في شهر مارس لعام 2023 وهو يعد أحدث أجهزة الشركة من فئة A.
- الجهاز جاء بشاشة بلس ال سي دي يصل حجمها إلى حوالي 6.6 بوصة.
- كما أن الجهاز يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.
- سعر الجهاز لا يتعدى 7 آلاف جنيه مصري.
- بطارية الجهاز من نوع ليثيوم بوليمر وتسع 5000 ملى أمبير.
- الجهاز به ثلاثة كاميرات من الخلف بدقة 50 ميجا بيكسل.
- الجهاز مزود بمستشعر البصمة.