نجم الفئة المتوسطة : هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه (120$) بمواصفات رائعة

كثر البحث في الفترة الأخيرة عن هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، وذلك بسبب كثرة الهواتف التي تصدرها العديد من الشركات في السوق المصرية، وبما أن الهواتف أصبحت أمر ضروري لكل الاشخاص لا يمكن الاستغناء عنه، فإن الكثير من المستخدمين يبحثون عن هواتف بسعر اقتصادية، وخاصة بعد زيادة الأسعار التي طالت كافة السلع في الفترة الأخيرة، وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل من خلال هذا التقرير.

هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه

يبحث عدد كبير من المستخدمين عن هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، وتكون إمكانياته كبيرة وجودته عالية، ويعد أول جهاز من هذه الفئة هو جهاز Xiaomi Redmi Note 10 5G والذي يتميز بالتالي:

يعد من أفضل الأجهزة التي تدعم شبكات 5G اي شبكات الجيل الخامس.

يبلغ سعر الجهاز حوالي 6000 جنيه مصري.

معالج الجهاز ثماني النواة، ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 13.

شاشة الجهاز بحجم 6.5 بوصة، ومعدل التحديث حوالي 90 هرتز.

كاميرا الجهاز الخلفية تصل إلى دقة 48 ميجا بيكسل.

بطارية الجهاز سعة 5 آلاف ملي أمبير.

هاتف Samsung Galaxy A14

يعد هاتف هاتف Samsung Galaxy A14 من أفضل الهواتف من فئة هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، والذي يتميز بعدة مميزات من أهمها ما يلي: