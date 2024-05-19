صور pdf نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول كل المحافظات موقع نتائجنا

من المراحل التعليمية المهمة و الانتقالية في حياة الطلاب في دولة العراق هو الثالث المتوسط، حيث يترقب عدد كبير من الطلاب نتائج الثالث متوسط بفارغ الصبر، وذلك لأن هذه المرحلة ينتقل الطالب فيها من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى، وتم الإعلان عن نتائج مرحلة الثالث متوسط الفصل الدراسي الأول منذ عدة شهور، وينتظر الطلاب حاليا الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني وهو ما لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

نتائج الثالث متوسط

من الأمور التي يتم السؤال عنها بشكل متكرر هو موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالامتحانات والتصحيح ومراجعة الدرجات ومن ثم رفع النتيجة على الموقع، وهو ما نوضحه في التالي:

يجب الانتباه جيدا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد صدور نتائج الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول حتى الآن.

ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات وما يخصها.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

قد يكون البعض في حيرة من أمره كيف يمكنه الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بعد صدورها، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال هذه الفقرات التالي: