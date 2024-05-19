تعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة .. استعلم الان

في إطار سعي الحكومة العراقية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل دوري عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تعد منصة مظلتي الإلكترونية الوسيلة الرسمية والموثوقة للحصول على كشوفات الأسماء والتأكد من الشمول في البرامج الاجتماعية المختلفة مع اقتراب الإعلان عن الوجبة الأخيرة لـ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 حيث يتاح الآن للمواطنين الاستعلام وتحميل الكشوفات بصيغة PDF عبر الرابط المخصص على المنصة كما يمكن للمستفيدين الوصول بسهولة إلى هذه المعلومات من خلال بضع خطوات بسيطة تتيح لهم معرفة مدى شمولهم بالبرنامج والاستفادة من الدعم المقدم.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة
للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على منصة مظلتي الرسمية
- ابحث عن الخيار أو الرابط المخصص للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
- حدد المحافظة التي تقيم بها من القائمة المتاحة.
- أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق مثل الرقم الوطني أو رقم الهوية وأي معلومات أخرى مطلوبة.
- يتم بعد ذلك الضغط على زر استعلام لعرض النتائج.
- ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
- يتم الضغط على خيار تحميل الكشوفات لتنزيل الملف بصيغة PDF.
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التسجيل للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث تعتبر هذه المبادرة من أهم المبادرات الخيرية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع تتضمن الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- الإقامة داخل العراق بشكل دائم.
- يجب أن يكون المتقدم من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مادية أو غير قادرين على تحمل تكاليف المصروفات المعيشية.
- عدم الحصول على أي دعم حكومي آخر.
- العمر للذكور: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاما أما بالنسبة للإناث: يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 15 و55 عامًا.
- عدم امتلاك أي أصول أو عقارات.