تعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة .. استعلم الان

في إطار سعي الحكومة العراقية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل دوري عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تعد منصة مظلتي الإلكترونية الوسيلة الرسمية والموثوقة للحصول على كشوفات الأسماء والتأكد من الشمول في البرامج الاجتماعية المختلفة مع اقتراب الإعلان عن الوجبة الأخيرة لـ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 حيث يتاح الآن للمواطنين الاستعلام وتحميل الكشوفات بصيغة PDF عبر الرابط المخصص على المنصة كما يمكن للمستفيدين الوصول بسهولة إلى هذه المعلومات من خلال بضع خطوات بسيطة تتيح لهم معرفة مدى شمولهم بالبرنامج والاستفادة من الدعم المقدم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على منصة مظلتي الرسمية

ابحث عن الخيار أو الرابط المخصص للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التي تقيم بها من القائمة المتاحة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق مثل الرقم الوطني أو رقم الهوية وأي معلومات أخرى مطلوبة.

يتم بعد ذلك الضغط على زر استعلام لعرض النتائج.

ستظهر قائمة تحتوي على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

يتم الضغط على خيار تحميل الكشوفات لتنزيل الملف بصيغة PDF.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التسجيل للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث تعتبر هذه المبادرة من أهم المبادرات الخيرية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع تتضمن الشروط ما يلي: