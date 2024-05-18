نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني بالاسم فقط وزارة التربية والتعليم.. درجاتك عندنا

تم الانتهاء من امتحانات الصف الرابع والخامس في أغلب محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي اعددته وزارة التربية والتعليم المصرية، ولذلك بدأ البحث عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، بكثرة على محركات البحث، حيث بدأت بعض مدارس الجمهورية بالإعلان فعلا عن نتيجة الامتحانات بعد انتهاء الامتحانات ورصد الدرجات، والتي جاءت وفق النظام الجديد وهو ظهور النتيجة بالألوان بدون درجات.

نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي

اخذت بعض مدارس الجمهورية بالفعل في الإعلان عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، والذي جاءت موافقة للنظام الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، و كان الإعلان عن النتائج في هذه المدارس وفقا للتالي:

تقوم المدارس بعرض نتائج الطلاب على الصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر رابط أو ملفات مضغوطة.

كما يتم الإعلان عن النتائج من خلال مقر المدرسة، فيمكن للطلاب الاطلاع على نتيجته بأي طريقة يفضل.

شكل نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي

ويجب العلم أن شكل نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، جاء في هذا العام موافقا لقرارات الوزارة والتي تحدد التالي: