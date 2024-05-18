أمك دعيالك “اجري استلم المفتاح حالًا” .. الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

Gehad hussin آخر تحديث
أمك دعيالك “اجري استلم المفتاح حالًا” .. الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

يبحث الكثير من المواطنين في مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن امكانية جميع المواطنين المتقدمين للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي الاستعلام عن طلبات التقديم أو التعديل في رغبة حجز الوحدة السكنية واستكمال المستندات المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني لصندوق دعم التمويل العقاري وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

أتاحت وزارة الإسكان الاجتماعي أمام جميع المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات إمكانية الاستعلام عن قبولهم للحصول على وحدة سكنية وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق الخطوات التالية.

  1. أولًا قم بالدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.
  2. ثم قم بالضغط على “طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام”.
  3. ثم قم بتسجيل رقم القومي.
  4. ثم قم بالضغط على “استعلام”.
  5. كما يمكن الحصول على الكثير من الخدمات الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي يتساءل الكثير من المواطنين عن الشروط المطلوبة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي وهي كالتالي :

  • يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • يجب أن لا يزيد الدخل الشهر للمتقدم عن 8000 جنيهًا مصريًا.
  • يجب أن لا يتم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الوقت.
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