فرحة النجاح ملهاش وصف.. الان رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 من خلال بوابة الأزهر الألكترونيّة

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، ‏بعد الانتهاء من عقد امتحانات الأزهر الشريف للمرحلة الابتدائية عدد كبير جدا من أولياء الأمور يتساءلون عن موعد عرض النتيجة حتى يعرفوا مجهود أبنائهم خلال العام و ويتمكنوا من تحديد مستوياتهم وقد أعلن الأزهر الشريف اليوم عن رابط خاص بالإعلان عن النتيجة حتى يتمكن أولياء الأمور بمجرد رصد الدرجات ورفعها على الموقع من الاستعلام عنها بسهولة كبيرة وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة التي سوف يتم تناولها في المقال.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

‏يمكن أن يتم الاستطلاع على النتيجة الخاصة بجميع طلاب الأزهر للمرحلة الابتدائية من خلال اتباع الخطوات التالية:

‏يجب عليك الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف.

‏وبعد ذلك يتم القيام بالدخول على القائمة الرئيسية وتحديد الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن النتيجة.

‏قم بتحديد الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية.

‏ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب وهي الاسم ورقم الجلوس.

‏بعد ذلك يتم الضغط على كلمة الاستعلام حتى يتم تحميل جميع البيانات والدرجات الخاصة بالطالب.

‏امتحانات الشهادة الابتدائية بالازهر الشريف

‏كانت بداية الامتحانات الخاصة بالأزهر الشريف من يوم 16 مايو 2024 وكانت بداية الامتحانات بمادة التربية الدينية وانتهت الامتحانات يوم 21 مايو 2024 وكانت آخر مادة هي مادة اللغة الإنجليزية والخاصة بالمستوى الرفيع بالتحديد وكانت الامتحانات على درجة عالية من البساطة وكان الطلاب يشعرون بالسعادة والبهجة الكبيرة والجميع الآن في انتظار الإعلان عن النتيجة التي اقتربت بشكل كبير.

‏وبعد الانتهاء من امتحانات المرحلة الابتدائية في الأزهر الشريف استعد الأزهر بعدها لاستقبال امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي والتي كانت بدايتها يوم 15 مايو ولا زال الطلاب يزاولون الامتحانات حتى الآن.