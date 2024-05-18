يابختك يا هناك “اسعار السلع التموينية شهر يونيو 2024” بعد زيادة نصيب الفرد .. مبروك عليكم الزيادة

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية الى الآن بصرف المقررات عن كل شهر لما يقرب من 64 مليون مواطن مصري مقيدين على ما يقرب من 23 بطاقة تموينية حيث ان هذه المنح الاجتماعية الاستثنائية تقدم بما يقرب من 36 مليون مواطن من الفئات الأولى ويتم صرف السلع فيما يقرب من 40 منفذ على مستوى جمهوريه مصر العربية حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال للاطلاع على الاسعار المعلن عنها الخاصة بالسلع التموينية عن شهر يونيو عام 2024 تابعوا معي.

اسعار السلع التموينية شهر يونيو

الاقيكم في النقاط التالية قائمة تبين أسعار السلع التموينية عن شهر يونيو عام 2024:

12 جنيه و 60 قرش سعر كيلو السكر المعبر.

30 جنيه سعر زجاجة زيت الخليط 800 مللي.

13 جنيه سعر كيس المكرونة 800 جرام.

12 جنيه و60 قرش سعر كيلو الأرز المعبأ.

6 جنيه و50 قرش سعر كيس المكرونه 400 جرام.

21 جنيه سعر كيس العطش المجروش الـ 500 جرام.

9 جنيهات سعر كيس الفول المعبأ الـ 500 جرام.

18 جنيه سعر الواحد كيلو من الدقيق المعبأ البلاستيك او الورق.

5 جنيه سعر كيس الشاي الناعم الـ 40 جرام.

8 جنيهات سعر برطمان الصلصه ل 300 جرام.

18 جنيه سعر التونة المفتتة التي تزن 140 جرام.

16 جنيه سعر برطمان المربى ال 350 جرام.

25 جنيه سعر المسحوق الاوتوماتيك ال 800 جرام.

ثلاث جنيهات سعر كيس صابون الغسيل ال 125 جرام.

25 جنيه و50 قرش سعر اللبن المجفف الذي يزن 125 جرام.

موع صرف سلع التموين 2024 شهر يونيو

أعلنت وزارة التموين، بأنه سوف يتم صرف سلع التموين الخاصة بشهر يونيو 2024، بداية من يوم 1 الموافق يوم السبت القادم، وسوف يتم صرف نصيب الفرد على أن يكون 50 جنية لكل مواطن في حالة إذا كانت البطاقة تتكون من 4 أفراد، وأي زيادة في الأفراد يتم حساب الفرد بها على أن يكون بقيمة 25 جنية فقط.